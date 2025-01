Bia Haddad é surpreendida por russa e cai no Aberto da Austrália

Fim da linha para Bia Haddad. Em jogo válido pela terceira rodada do Aberto da Austrália, a brasileira foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova, atual número 75 do mundo.

O jogo aconteceu na madrugada deste sábado. A russa venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2) e agora segue para as oitavas de final da competição.

A partida, que tinha Bia como favorita, começou equilibrada, com erros de ambas as tenistas e trocas de quebras. Kudermetova, após errar muito no início, melhorou e virou o set, vencendo por 6/4.