Bia Haddad admite 'tênis pobre' em derrota no Australian Open: 'Mentalidade equivocada'

A brasileira Beatriz Haddad Maia deu adeus à chave de simples feminina do Aberto da Austrália neste sábado, 18. A tenista foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova, número 75 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h46 de partida.

Bia Haddad não conseguiu impor o seu jogo no duelo válido pela terceira rodada do torneio australiano. A brasileira reconheceu que teve uma atuação abaixo das expectativas neste sábado.

"Hoje entrei com a mentalidade totalmente equivocada. Deu para ver, especialmente no saque. Muito conservadora, sacando o segundo saque a 110 (km/h), o primeiro a 140 (km/h). Não tem milagre. Ou você vai e usa suas armas ou é isso. Quando usa as armas, tem uma chance de ganhar. Se abre mão das próprias armas, é muito difícil ganhar o jogo. Não esperava que o jogo iria ser fácil, mas a real é que minha sensação é ruim. Meu tênis foi muito, muito, pobre. Estou muito insatisfeita", disse Bia Haddad em entrevista à ESPN.