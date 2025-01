Arsenal cede empate após estar vencendo por 2 a 0 e vê Liverpool aumentar vantagem no Inglês

Vice-líder do Inglês, o Arsenal permitiu que o Liverpool aumentasse sua vantagem no topo da tabela ao empatar, em casa, com o Aston Villa por 2 a 2 neste sábado após estar vencendo por 2 a 0 até os 15 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time de Londres soma 44 pontos contra 50 do Liverpool, que tem uma partida a menos.

O atacante brasileiro Gabriel Martinelli marcou o primeiro gol do jogo aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento à meia altura de Trossard pela esquerda, Martinelli se antecipou ao zagueiro e finalizou. O goleiro Martinez, do Aston Villa, tentou a defesa em dois tempos, mas na segunda intervenção a bola já havia ultrapassado a linha. Martinelli marcou pela sexta vez no Inglês e é o vice-artilheiro do Arsenal no campeonato.

O Arsenal buscou o controle do jogo no primeiro tempo, com mais posse de bola, mas o atacante Ollie Watkins, do Aston Villa, representava perigo nos contra-ataques. Na segunda etapa, o Arsenal voltou com muito mais intensidade e aos 10 minutos já tinha 2 a 0, com Havertz completando novo cruzamento de Trossard pela esquerda. O alemão é o artilheiro do Arsenal no Inglês, com oito gols.