Ancelotti responde Simeone com provocação e 'barra' Endrick do próximo compromisso do Real

Mais calmo após a classificação do Real Madrid na Copa do Rei, com uma vitória sobre o Celta de Vigo por 5 a 2, o técnico Carlo Ancelotti foi irônico ao comentar a polêmica declaração de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, que sugeriu um favorecimento da arbitragem ao time merengue.

"Me contaram sobre alguns incidentes que ocorreram durante a partida... mas isso acontece há 100 anos. Não sei por que isso surpreende vocês", disse Simeone, que acabou sendo rebatido por Ancelotti.

"Acho que essas são coisas que se dizem para a galeria. Todo o mundo do futebol está ciente do que o Real Madrid representa nesses 125 anos de história. Acho que são espinhos que doem", afirmou o treinador, fazendo uma alusão clara aos títulos conquistados pelo clube na Liga dos Campeões, incluindo os conquistados diante do rival (2013/14 e 2015/16).