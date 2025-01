Rômulo valoriza chance como titular do Palmeiras e detalha início de temporada

Embalado pela vitória sobre a Portuguesa em sua estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo com o Noroeste, que acontece no sábado, pela segunda rodada do torneio. Disposto a aproveitar o Estadual para mostrar serviço ao técnico Abel Ferreira, o meio-campista Rômulo comentou como tem sido este início de temporada.

"Estou aproveitando cada momento, fazendo o meu melhor e ajudando a equipe da melhor maneira. Nosso elenco é bem unido, somos uma família mesmo e cada um sabe o que tem de fazer. Cada um tem de aproveitar a oportunidade", afirmou Rômulo que chegou ao clube a pedido do treinador após se destacar no Novorizontino.