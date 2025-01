João Fonseca ganha convite para jogar chave principal do Rio Open

Após conquistar a atenção do mundo do tênis no Aberto da Austrália, João Fonseca recebeu nesta sexta-feira um convite da organização do Rio Open para voltar à chave principal do maior torneio da América do Sul. A competição será disputada no Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense, entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

Fonseca ganhou o primeiro convite do evento depois de se destacar no Aberto da Austrália. Em Melbourne, ele estreou numa chave principal de Grand Slam derrubando o número nove do mundo, o russo Andrey Rublev, por 3 sets a 0. Antes já havia se destacado com vitórias contundentes no qualifying, a fase preliminar do torneio australiano.

O carioca de apenas 18 anos chegou a acumular 14 vitórias consecutivas, com os títulos do Torneio Next Gen Finals e do Challenger de Camberra, sendo nove triunfos sem perder sets. No Aberto da Austrália, ele se despediu na segunda rodada, diante do italiano Lorenzo Sonego, ao jogar sua primeira partida de cinco sets na carreira.