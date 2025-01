Djokovic, Alcaraz e Sabalenka avançam no Aberto da Austrália; Bia vence nas duplas

Durante o jogo, o sérvio precisou de atendimento em quadra em razão de dificuldades para respirar - o problema não afetou seu rendimento ao longo da partida. Em outro momento, discutiu com um torcedor, que fazia barulho na arquibancada. Chegou a reclamar com a arbitragem por alguma medida para resolver o problema.

Nas oitavas de final, o ex-líder do ranking terá pela frente outro oponente da República Checa. Será Jiri Lehecka, 29º do mundo, que avançou ao superar o francês Benjamin Bonzi por 6/2, 6/3 e 6/3. Djokovic e Lehecka vão se enfrentar pela segunda vez, com vitória do tenista mais experiente no ano passado, na United Cup.

O dia também foi de vitórias do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, números dois e três do mundo, respectivamente. Alcaraz foi quem teve mais trabalho para vencer sua terceira partida na competição. Precisou de quatro sets para superar o português Nuno Borges por 3 a 1, com parciais de 6/2, 6/4, 6/7 (3/7) e 6/2.

Em busca do único título de Grand Slam que ainda não tem, Alcaraz ainda não empolgou em Melbourne. Mas aposta na segunda semana do torneio para começar a se destacar. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o britânico Jack Draper e o local Aleksandar Vukic.

Zverev, por sua vez, vem fazendo uma caminhada mais tranquila na quadra dura do Aberto da Austrália. Nesta sexta, despachou o britânico Jacob Fearnley, algoz do local Nick Kyrgios, por 6/3, 6/4 e 6/4.

O resultado fez o vice-líder do ranking se aproximar de uma marca do compatriota Boris Becker. Zverev soma 28 vitórias na competição, contra 29 do ex-tenista, duas vezes campeão do torneio australiano. Nas oitavas, o alemão vai enfrentar Ugo Humbert, que avançou após duelo totalmente francês com o jovem Arthur Fils, que abandonou no quarto set com dores no tornozelo.