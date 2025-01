Vasco recebe o Bangu em São Januário em busca da primeira vitória no Carioca

O lateral-esquerdo Victor Luis, os volantes De Lucca e Zé Gabriel, e o atacante Serginho, devem continuar entre os titulares. Eles são os nomes mais experientes do grupo que está disputando as primeiras rodadas do estadual.

É esperado que Ramon Lima, técnico do sub-20 e comandante do Vasco no começo do Carioca, use a mesma escalação da estreia. A tendência é que sejam feitas apenas modificações pontuais. O lateral-direito Paulinho, o volante JP e o atacante GB, são os principais nomes entre os jovens do elenco.

Ramon Lima lamentou o resultado da estreia, mas valorizou a importância da sequência de trabalho para que o clube alcance voos cada vez maiores. "O mais importante é evoluir sem perder, porque quando se perde, a confiança vai para baixo. A gente não comemora o empate. Poderia ter ganho, faz parte do futebol. Mas é importante evoluir sem perder", afirmou Ramon.

Em busca dos seus primeiros pontos, o Bangu deve apresentar algumas mudanças em seu time titular. Na estreia, a equipe não empolgou seu torcedor e pecou bastante na produção ofensiva. Escolhido para ser a referência ofensiva contra a Portuguesa, Matheus Macário, que se destacou no Olaria em 2024, não conseguiu ter uma boa atuação.

Entre os reservas, o centroavante Fabinho pode aparecer entre os 11 iniciais. Apesar de não ter se destacado contra a Lusa, o atleta tem chance de receber uma oportunidade. No ano passado, ele foi o artilheiro do Campeonato Carioca Série A-2 vestindo as cores do Audax.

O técnico Júnior Martins reconhece a pressão sofrida pelo Bangu após a estreia com derrota, mas pede o apoio dos torcedores para virar a página e ter um desempenho positivo na sequência do estadual. "Os torcedores podem ter certeza de que esse grupo está comprometido e determinado a mostrar um futebol mais competitivo e vitorioso nos próximos jogos. Vamos trabalhar duro para que os resultados venham e possamos orgulhar quem veste essa camisa junto com a gente", disse Júnior.