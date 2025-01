Super Mundial: Torcedor pode gastar até R$ 9 mil em ingressos para ver o Palmeiras

A Fifa abriu nesta quinta-feira (16) as vendas de ingressos para a fase de mata-mata do Mundial de Clubes. Com isso, o torcedor do Palmeiras que pretende acompanhar os jogos do clube nos Estados Unidos pode ter que desembolsar pouco mais de R$ 9 mil para ver todas as partidas até uma eventual final.

Até o final da manhã desta quinta (16), o ingresso de valor mais baixo sendo comercializado pela Fifa para potenciais jogos do Palmeiras era para as oitavas de final, que o time jogará se passar em primeiro lugar no Grupo A, a US$ 66,90 (R$ 403,88). A entrada mais cara para a mesma partida custa US$ 312,20 (R$ 1.884,78).

O time comandado por Abel Ferreira está na mesma chave que Porto, Al Ahly e Inter Miami. Se passar para as oitavas de final, poderá cruzar com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Os ingressos estão sendo vendidos no site https://www.ticketmaster.com/fifa-club-world-cup-tickets.