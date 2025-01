São Paulo faz 'duelo de campeões' contra o Fluminense nas oitavas de final da Copa São Paulo

As oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior vão começar com quatro jogos nesta quinta-feira. Com 100% de aproveitamento e em busca do quinto título na história, o São Paulo tenta se manter em alta em um "duelo de campeões" diante do Fluminense.

A partida está marcada para as 17h, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Para chegar até aqui, o São Paulo se classificou na liderança do Grupo 11, com nove pontos, e depois passou com vitória em cima de América-RN, por 4 a 0, e Juventude, por 1 a 0, no mata-mata. Do outro lado, o Fluminense - tem cinco títulos -, também venceu todos os jogos que disputou até agora.

O adversário do vencedor desse jogo sairá do confronto entre Cruzeiro e Bahia, que se enfrentam no Estádio Luisão, em São Carlos, às 16h. O time mineiro busca o segundo título da Copinha e na terceira fase eliminou a Portuguesa. O Bahia, por sua vez, ainda quer o primeiro título. Na primeira fase, conquistou duas vitórias e uma derrota, depois passou por Desportivo Brasil e Coritiba no mata-mata.