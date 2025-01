Santos inicia Paulistão contra o Mirassol 'pregando' resgate de DNA ofensivo com Pedro Caixinha

Sob nova direção, o Santos inicia sua participação no Campeonato Paulista desafiando o Mirassol, nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, em busca do resgate do DNA ofensivo que custou a demissão do técnico Fábio Carille mesmo após a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, aos cuidados do treinador português Pedro Caixinha, a tarefa é vencer e também convencer para aproximar novamente o time de sua torcida na temporada 2025.

Mesmo sem bancar a escalação dos quatro reforços que chegaram ao clube (os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Léo Godoy e o meia Thaciano), o comandante português se baseia na semana de treinamentos para buscar uma estreia com vitória diante do rival do interior paulista.

Após a movimentação desta quarta-feira, uma dúvida na defesa e outra no setor ofensivo ainda permanecem na cabeça do treinador santista. Titular em boa parte do ano passado, JP Chermont não está garantido. Léo Godoy, recém-chegado, também foi observado.