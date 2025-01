Pedro Raul festeja gol decisivo após 9 meses no Corinthians: 'Foco é voltar a ser protagonista'

"Voltei com outra cabeça e outro foco para ajudar a equipe dentro de campo", afirmou, convicto. "Fiz o gol, fui feliz ao tirar do Cleiton. O Bragantino é uma excelente equipe, de Série A, e ganhar deles aqui é muito bom. Voltamos diferentes do segundo tempo e conseguimos virar o jogo e conseguir a vitória", celebrou.

O centroavante aproveitou para frisar que jamais desistiu de lutar pelo time e com os companheiros, mesmo apenas na torcida na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

"Ano passado foi muito difícil. Mesmo de fora, ajudei muito quem estava jogando e ter o carinho deles é muito bom. Isso mostra que estamos juntos, correndo um pelo outro e é isso que faz uma equipe vencedora, todo mundo pensando em vencer", disse. "Mesmo caindo o mundo (um temporal na hora do jogo), a torcida esteve conosco e quero parabenizá-los. Tenho certeza que será um grande ano".

Eleito o melhor da partida ao empatar o jogo e cruzar para Pedro Raul decidir, Talles Magno também era outro corintiano em êxtase após a partida no Nabi Abi Chedid. Por ele e pelo companheiro.

"Ele é muito trabalhador, um dos diferentes da bola aérea no nosso grupo", elogiou o centroavante. "Gosto muito de jogar com ele e fico feliz por ele e por essa partida", continuou Talles Magno, também com a confiança em alta para 2025 bem melhor.

"Ano passado mostrei um bom futebol, a mentalidade desse ano é a mesma, mas seguimos atrás de coisas maiores", disse. "Vou buscar meu espaço, estou 100% fisicamente, a pré-temporada foi pesada, mas estou bem e muito feliz por começar com o pé direito. Para nós é muito importante essa vitória."