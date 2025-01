Neymar diz que Mbappé teve ciúme de Messi: 'Não queria me dividir com ninguém'

Neymar revelou detalhes curiosos das passagens por PSG e Barcelona e também falou do futuro de sua carreira em entrevista a Romário, no canal do ex-atacante no YouTube. Entre as revelações, o hoje jogador do Al-Hilal respondeu sobre a relação com Mbappé, com quem supostamente teria tido rusgas na equipe de Paris.

"O Mbappé não é chato, tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo foi fundamental. Eu o chamava de 'Golden Boy', brincava, ajudava, conversava, ele ia na minha casa. A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado. Acho que não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas", contou Neymar.

Segundo o brasileiro, o PSG acabou sofrendo com disputas pessoais no elenco. "Ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo, se ninguém correr e ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa", disse ele, que permaneceu por seis anos no futebol francês, entre 2017 e 2023, e não conseguiu conquistar o principal objetivo do clube, o título da Liga dos Campeões.