Flamengo sofre empate do Madureira no fim em Campina Grande e continua sem vitória em 2025

Itinerante no nordeste, desta vez na cidade de Campina Grande, na Paraíba, o Flamengo segue sem vencer na temporada de 2025. Com o time alternativo - uma vez que os titulares estão em pré-temporada nos Estados Unidos - o time da capital carioca sofreu o empate do Madureira no fim e ficou no 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Amigão, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

Na estreia, o Flamengo foi superado pelo Boavista, por 2 a 1, em Sergipe. O time continua fazendo uma excursão na região nordeste do Brasil, onde tem mais dois jogos, em São Luís, capital do Maranhão, diante do Nova Iguaçu e do Bangu. A volta para o estado do Rio de Janeiro está prevista para a quinta rodada, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, onde marcará a estreia do time principal com o técnico Filipe Luís.

Com o empate, o Flamengo somou seu primeiro ponto e ocupa a nona colocação. Thiaguinho marcou o gol do time da Gávea. Já o Madureira manteve sua invencibilidade. Na estreia venceu o Volta Redonda por 2 a 0, em casa, e chegou a quatro pontos, aparecendo na vice-liderança. Marcelo, de pênalti, marcou o gol do empate.