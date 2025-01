Flamengo anuncia a contratação do atacante Juninho até o fim de 2028

O atacante Juninho, que estava no Qarabag, do Azerbaijão, é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2025. O jogador foi anunciado pela diretoria e já esteve no Ninho do Urubu para a assinatura do contrato, que vai até o fim de dezembro de 2028.

Para contar com o atleta, o clube carioca desembolsou cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões). Em entrevista à Fla TV, ele manifestou seu contentamento com o desfecho positivo.

"Nação, muito obrigado pelas mensagens que recebi. Quero que vocês saibam que estou muito feliz de estar aqui e espero representar da melhor maneira possível toda a nação", afirmou o jogador.