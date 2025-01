Endrick é decisivo, Real Madrid espanta zebra na prorrogação e avança na Copa do Rei

Em um jogo cheio de reviravoltas, Endrick virou o herói da classificação do Real Madrid às quartas de final da Copa do Rei ao marcar dois gols na vitória de 5 a 2 de sua equipe sobre o Celta, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu. Atuando diante de sua torcida, o gigante espanhol abriu vantagem com Mbappé e Vini Jr, mas permitiu a reação faltando oito minutos para o fim e viu o rival chegar ao empate levando o confronto para a prorrogação. No tempo extra, Endrick anotou o terceiro, Valverde fez o quarto e o camisa 16 fechou o placar fazendo o quinto.

No duelo, quem também brilhou foi Vini Jr. Além do gol, ele quase anotou mais um ao encobrir o goleiro. A bola só não entrou porque a zaga conseguiu fazer o corte. Ele ainda fez a assistência para Arda Güller anotar o terceiro. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento.

Endrick entrou em ação quando a partida ainda estava 2 a 0 para os mandantes. O camisa 16 ocupou a vaga de Mbappé, mas pouco fez de efetivo. Pior: com ele em campo, o Celta acabou buscando a reação e a igualdade no tempo normal. Na prorrogação, porém, sua estrela brilhou e, com um potente chute de esquerda, ele estabeleceu o 3 a 2 e, após o gol de Valverde, ainda fez mais um para transformar a vitória em goleada.