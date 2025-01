Diallo faz três gols no final e evita vexame do Manchester United contra o Southampton

A ameaça do lanterna acordou o time da casa, que tentou tomar o controle do jogo e viu Garnacho desperdiçar ótima chance diante da meta praticamente vazia. O Southampton, porém, oferecia mais perigo. Onana voltou a brilhar aos 27 minutos, defendendo dois tiros à queima-roupa, em sequência, de Dibling e Mateus Fernandes.

O temor da torcida do United se concretizou aos 42 minutos, quando Mateus Fernandes cobrou fechado o escanteio da esquerda, Dibling desviou a bola de cabeça no primeiro poste e ela bateu nas costas de Ugarte para enganar Onana e deixar o Southampton em vantagem no placar.

A equipe vermelha voltou mais ligada do intervalo, especialmente com as entradas de Antony e Zirkzee. O brasileiro colocou fogo no jogo, mas perdeu a chance de igualar aos 13 minutos, em um carrinho praticamente em cima da linha. Mesmo com o controle da bola, o Manchester tinha dificuldades de passar pela marcação dos visitantes, que segurava a pressão como podia.

Nos 12 minutos finais, brilhou a estrela do ala Diallo. Aos 36 minutos, o camisa 16 fez boa jogada individual pela direita, invadiu a área e finalizou rasteiro para empatar. Aos 44, Diallo recebeu belo passe por cima de Eriksen e tocou no canto esquerdo do goleiro Ramsdale para virar. Ele ainda teve tempo, nos acréscimos, de aproveitar uma falha da defesa visitante e marcar o seu terceiro gol na partida.

No complemento da 21ª rodada, o Brighton visitou o ameaçado Ipswich, no estádio Portman Road, e venceu por 2 a 0. Os gols que levaram os visitantes aos 31 pontos, na nona posição, foram marcados no segundo tempo. Mitoma, aos 14 minutos, e Rutter, aos 36, deram números finais ao jogo, deixando o Ipswich em 18º na tabela, na zona de rebaixamento, com 16 pontos.