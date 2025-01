Corinthians vence Red Bull Bragantino na estreia do Paulistão com fim de jejum de Pedro Raul

O time da casa aproveitou as dificuldades corintianas para impor uma marcação alta no começo do jogo. Numa dessas, o Corinthians conseguiu descobrir um caminho possível, com lançamentos nas costas da defesa bragantina.

O Red Bull Bragantino, porém, era mais organizado. Mais uma vez com avanço pela esquerda, Juninho Capixaba cruzou. Desta vez, Lucas Evangelista foi quem recebeu e abriu o placar com um cabeceio de almanaque, sem chances para Donelli.

Em novo lançamento, Romero recebeu com campo livre à sua frente. O paraguaio avançou e preferiu adiantar a bola em vez de passar para um companheiro livre. O jogador corintiano saltou e, então, teve contato com um defensor do Red Bull Bragantino, fora da área. O árbitro Matheus Delgado Candançan indicou pênalti, mas o VAR sinalizou impedimento na origem da jogada.

O fim do primeiro tempo mostrou uma reorganização da equipe corintiana. Ainda que penando para armar jogadas, o time conseguiu se compactar mais no ataque, o que possibilitou uma melhor troca de passes. Héctor Hernández, contudo, não recebia a bola e era nulo em tentar abrir espaços para os companheiros infiltrarem.

As entradas de Ryan e Pedro Raul não mudaram a dinâmica da partida de imediato. O Red Bull Bragantino voltou do intervalo novamente com pressão e obrigou que Donelli, mais uma vez, salvasse o Corinthians.

Entretanto, na falha de Juninho Capixaba em afastar um cruzamento, o lateral deixou a bola no pé de Talles Magno. O corintiano bateu de primeira dentro da pequena área e empatou. O gol do Corinthians animou o time paulistano, mas o clima de empolgação logo amornou e foi substituído por lances truncados de ambas as equipes.