Corinthians estreia no Paulistão com reservas e sonhando por dias melhores na política do clube

Revelado nos juniores do time alvinegro, o lateral-direito Léo Mana deve figurar entre os 11 iniciais. Já o lateral-esquerdo Diego Palacios, que mal entrou em campo no ano passado, está totalmente recuperado de lesão no joelho e pode ganhar chance. O atacante Kayke, autor do gol do título da última edição da Copinha, e o zagueiro Renato são outros que podem aparecer no time principal ao longo do Estadual.

O torcedor do Corinthians também sonha com um ano mais ameno na vida política do clube. A estreia da equipe no Paulistão ocorre às vésperas da votação do impeachment do presidente Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo. A reunião será na segunda-feira, na sede do Parque São Jorge. Os membros vão analisar possível gestão temerária, em especial no contrato firmado com a ex-patrocinadora Vai de Bet, cujo intermediário repassou parte da comissão a uma suposta empresa "laranja".

O mandatário alega que o movimento fere o estatuto. Isso porque o Conselho de Ética determinou que a votação ocorra somente após o fim das investigações da Polícia Civil. Mesmo se for afastado, ele tem confiança de que pode reverter a situação na Assembleia-Geral dos associados. Ele também conta com o prestígio de algumas das principais torcidas organizadas, como a Gaviões da Fiel.

Pelo lado do Red Bull Bragantino, a expectativa é de que os titulares sejam utilizados. A equipe de Bragança se livrou do rebaixamento na última rodada e não terá competição internacional para disputar ao longo de 2025. A esperança de gols fica por conta do paraguaio Isidro Pitta, recém-contratado após temporadas de destaque com as camisas do Cuiabá e Juventude.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e John John; Lucas Barbosa (Vinicinho), Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.