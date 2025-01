Bahia anuncia contratação de zagueiro ex-Barcelona e renovação com dupla

Em pré-temporada na Espanha, o Bahia continua se reforçando para a temporada e anunciou nesta quinta-feira (16) a contratação do zagueiro argentino Santiago Ramos Mingo, que passou pelo Barcelona B, e ainda as renovações com o também zagueiro Gabriel Xavier e com o volante Resende.

"O Esporte Clube Bahia SAF comunica a contratação do zagueiro Santiago Ramos Mingo. O Tricolor finalizou a negociação junto ao Defensa y Justicia e o atleta assinou contrato até 2029", oficializou o Bahia.

O defensor de 23 anos é canhoto, foi revelado no Boca Juniors e vendido para o Barcelona antes mesmo de estrear no profissional. Ele defendeu o time B do clube catalão nas temporadas de 2020 e 2022. Antes de retornar à Argentina, em 2023, o atleta ainda defendeu o OH Leuven, da Bélgica.