Abel descarta 'descanso' no Palmeiras, mas explica time diferente: 'Calendário congestionado'

"Em função do calendário, congestionado que está", afirmou, exagerando ao dizer que serão jogos de dois em dois dias. A equipe visita o Noroeste, no sábado. "Foram poucos dias de treinos e já fizemos um jogo oficial. Meu desafio é preparar uma equipe em condições de ganhar. Fiz uma reunião com a comissão técnica em função dos jogadores que temos e decidimos dividir o grupo em dois. Alguns estavam no banco e ajudaram", disse.

Sempre crítico do calendário de futebol brasileiro, o técnico usou da sutileza e evitar largar o ano na bronca. Mas fés ressalvas. "Será um época muito longa, a maior desde que estou no Brasil e temos de jogar, evoluir jogadores em sua capacidade física. Uns estão melhores, outros piores, Naves e Vanderlan tiveram cãibras. Fabinho, Mauricio, Ríos, fizeram um belíssimo jogo, o próprio Naves até sentir as cãibras, gostei do Talles na frente, vai ajudar muito e Estevão vocês já conhecem."

Diante do Noroeste, porém, muitos titulares devem ser modificados. "A decisão foi esta, em função do calendário congestionado, com jogos de dois em dois dias", repetiu, para mais uma fez explicar a escolha da equipe. Nada, porém, de Palmeiras menosprezando a competição pela qual busca o tetracampeonato inédito. "O objetivo sempre é o mesmo, o Palmeiras não foge das responsabilidades de competir e buscar títulos."