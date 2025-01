Velo Clube e Noroeste reeditam final da Série A2 na estreia do Paulistão

A primeira rodada do Campeonato Paulista colocou frente a frente as duas equipes recém-promovidas à elite do futebol estadual. Campeão da Série A2, o Velo Clube enfrenta o vice, o Noroeste, nesta quarta-feira, às 18h30, no estádio Benitão. O time de Rio Claro acabou com um tabu de 45 anos sem jogar o Paulistão. Já o representante de Bauru não atuava no "grande palco" há 14 anos.

O Velo Clube passou por uma reformulação total, sob o comando do técnico Guilherme Alves, que levou o time à elite. Foram 25 jogadores contratados para tentar buscar o principal objetivo na competição: a permanência na elite.

O elenco do Noroeste também está reformulado após o acesso. Diferente do rival, a direção está apostando em jogadores mais experientes e conhecidos no Estado, como o lateral Cicinho, ex-Santos, e o volante Wellington, ex-São Paulo. O técnico é Paulo Comelli, já que Moisés Egert deixou o clube para assumir o comando do XV de Piracicaba.