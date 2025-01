São Paulo e Cruzeiro empatam sem brilho em estreias de Gabigol, Dudu e Oscar nos EUA

Foi somente a partir dos 20 minutos que o time paulista conseguiu trabalhar a bola no campo de ataque, diante de um recuo em bloco do Cruzeiro. A equipe do São Paulo do primeiro tempo, porém, demonstrou maior a desorganização que era de se esperar de um time diferente do que jogava em 2024 e ainda em pré-temporada. Lucas, Luciano e Ferreirinha estavam distantes no setor ofensivo.

As chances mais claras cresceram na medida em que o Cruzeiro aumentou os erros na saída de bola. Fernando Diniz esbravejava pelos vacilos, que também se repetiam no meio de campo e no ataque.

Cássio foi exigido pela primeira vez aos 26 minutos, a partir de cruzamento de Lucas e cabeceio de Luciano. André Silva chegou a ter uma chance dentro da área, mas finalizou muito torto para fora. O Cruzeiro até voltou a assustar, mas foi o São Paulo que terminou o primeiro tempo com mais posse.

Parecia que a etapa inicial acabaria com vantagem cruzeirense, mas Ferreirinha cavou um passe na área para Luciano. O atacante se esticou e apenas "triscou" na bola. Cássio falhou e aceitou o empate.

Com trocas de todos os jogadores dos dois lados, o segundo tempo já começou mais corrido. Taticamente, contudo, o jogo empobreceu. E ficou mais brigado. Empurrões e faltas fortes faziam esquecer que o jogo era amistoso.

O goleiro Léo Aragão, substituto de Cássio, fez boas defesas quando foi preciso, em finalizações de William Gomes e Erick. O camisa 33, aliás, tentou jogadas diferentes, buscando Calleri, mas o centroavante estava muito bem marcado.