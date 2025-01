São Paulo começa 2025 com estreia de Oscar e sonhando com quarteto ofensivo

"É impossível pensar num quarteto do São Paulo, vamos nos modificando. O importante é que quem jogar responda", falou em coletiva no último domingo.

No lado cruzeirense, a expectativa é alta pelas estreias de Gabigol e Dudu. O time mineiro fez uma janela agressiva para se reforçar e também deve ter a estreia de Fagner, Thiaguinho e Christian.

Após o duelo contra o Cruzeiro, parte do elenco são-paulino já volta para o Brasil. Quem ficar jogará, nos Estados Unidos, contra o Flamengo, no sábado, às 17h. Já o grupo que retorna se prepara para estrear no Paulistão, já na segunda rodada, contra o Botafogo-SP, no domingo, às 20h.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X SÃO PAULO

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Kaio Jorge, Dudu e Gabigol. Técnico: Fernando Diniz.