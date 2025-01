Riquelme marca, Palmeiras derrota o Sport e enfrenta o Audax nas oitavas da Copinha

A primeira etapa começou com o Sport surpreendendo o Palmeiras. O time pernambucano fez forte pressão e teve as primeiras oportunidades. Logo no minuto inicial, os visitantes tiveram chance em falta por recuo, na finalização de Augusto direto na barreira. Aos 13, Lacort recebeu livre de Bággio pela esquerda em contra-ataque e finalizou para boa defesa de Deivid.

O Palmeiras, com desfalque de vários de seus principais jogadores que subiram ao time profissional, se encontrou na partida e passou a criar grandes chances, principalmente pelo lado esquerdo com Sorriso e Riquelme. Em boa jogada de Márcio Victor, o camisa 17 finalizou e Erick Belé resvalou para fora sozinho na pequena área.

Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Palmeiras abriu o marcador no talento de Riquelme, que assumiu o protagonismo da equipe. Ele limpou o zagueiro e chutou no canto para fazer 1 a 0. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

No segundo tempo, o Palmeiras centralizou as jogadas pelo lado de Gilberto. Líder de assistências da equipe na competição, o lateral esteve mais focado em fechar as linhas do que atacar, bem diferente das partidas anteriores. Aos 22, o time alviverde chegou a fazer com Luis Arthur, mas a arbitragem anulou o gol e marcou impedimento.

Mesmo assim, o Palmeiras continuou melhor e fechou a conta aos 30. Vareta cruzou para dentro da área e Diogo cabeceou com força para fazer 2 a 0. O Sport ainda tentou reagir, mas parou em Deivid. O goleiro fez uma defesa espetacular na cabeçada de Janderson, dentro da pequena área, para selar o triunfo.

Confira os resultados desta quarta-feira da Copinha: