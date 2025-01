Raphinha marca, Barcelona atropela Betis e garante vaga nas quartas de final da Copa do Rei

O Barcelona confirmou o seu favoritismo nesta quarta-feira, diante do Betis, e garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Rei ao derrotar o rival por 5 a 1 no estádio Olímpico Lluís Companys.

Com menos de meia hora de partida, o time catalão praticamente definiu o triunfo assegurando a sua permanência no torneio. Com dois minutos de duelo, Gavi abriu o placar e Koundé ampliou aos 25. Com uma intensidade ainda maior no segundo tempo, o brasileiro Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal sacramentaram o resultado. Vitor Roque descontou no final

A equipe do técnico Hansi Flick agora volta as atenções para o Campeonato Espanhol no fim de semana. No sábado, o desafio é fora de casa, diante do Getafe. No mesmo dia, o Betis recebe o Alavés.