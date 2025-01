Paulistão 2025 começa com seis times da Série A e Portuguesa milionária

De volta à elite em 2025 após disputar a Série B pela primeira vez, o Santos quer convencer o torcedor que não há mais motivos para maiores preocupações. O time do litoral paulista foi vice-campeão paulista no ano passado, após três temporadas brigando contra a queda no estadual. Atualmente, não desperta tanta confiança do torcedor, até porque teve problemas e atrasos no planejamento, que só andou nos últimos dias de 2024, após a demissão do executivo de futebol Alexandre Gallo.

Sob o comando do treinador Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, a equipe alvinegra chega ao Paulistão com novas peças. A que mais empolga os torcedores é o atacante Tiquinho Soares, vindo do Botafogo em negociação que envolve a ida de Jair ao clube carioca. O meia Thaciano, ex-Bahia e os zagueiro Luisão, ex-Novorizontino, e Zé Ivaldo, emprestado pelo Cruzeiro, também reforçam o elenco santista. Já nomes que foram importantes na Série B, como Giuliano e Otero, deixaram o clube.

