Palmeiras busca o tetra do Paulistão e estreia contra a bilionária Portuguesa

Atual tricampeão, o Palmeiras estreia no Paulistão nesta quarta-feira. Às 21h35, a bola rola no Allianz Parque para o duelo com a Portuguesa, agora rica após a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O pensamento do time alviverde é conquistar o quarto título consecutivo do Estadual mais importante do País, um feito alcançado apenas uma vez na história, pelo extinto Paulistano, há mais de cem anos, entre 1916 e 1919.

O Palmeiras está invicto há 39 jogos na fase de grupos do Paulista. São 28 vitórias e 11 empates. A última derrota foi em abril de 2021, para a Inter de Limeira. No Allianz Parque, onde joga nesta quarta, o atual tricampeão estadual registra 23 jogos de invencibilidade pela competição - 20 vitórias e 3 empates desde 2021.

A tendência é de que o Palmeiras comece a competição com a base que Abel Ferreira usou em 2024. Isto é, o time inicia o torneio com poucas mudanças. De férias em Portugal por mais de um mês, o treinador teve uma semana a mais de folga, só chegou ao Brasil no último domingo e esteve presente em apenas um treinamento, justamente o último antes da estreia.