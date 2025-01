McEnroe diz que João Fonseca é o 'próximo Alcaraz': 'Não consigo acreditar como ele já é bom'

O ex-tenista americano John McEnroe também se rendeu ao brasileiro João Fonseca nesta quarta-feira. Agora famoso como comentarista de TV, McEnroe disse que o jovem carioca, de 18 anos, é o "próximo Carlos Alcaraz", e se disse incrédulo quanto ao talento exibido pelo tenista em sua estreia no Aberto da Austrália.

"Quando olho para ele, vejo-o como o próximo Carlos Alcaraz", disse McEnroe ao canal Eurosport, ao mencionar o atual número três do mundo, o mais jovem a alcançar o topo do ranking, com 19 anos. O espanhol foi campeão de Roland Garros e Wimbledon na temporada passada e é considerado por muitos como o sucessor de Rafael Nadal no tênis espanhol.

O americano também destacou as habilidades já exibidas pelo brasileiro, que venceu o russo Andrey Rublev, número nove do mundo, por 3 sets a 0, na primeira rodada, na terça-feira, em Melbourne. "Não consigo acreditar como esse cara já é bom. Acho que ele já bateu o forehand mais potente do torneio, então acho que não precisamos nos preocupar."