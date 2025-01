Mauricio faz dois e Palmeiras abre busca pelo tetra do Paulista com vitória sobre a Portuguesa

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras começou a busca pelo inédito tetracampeonato do Paulistão com vitória nesta quarta-feira. Primeiro dos grandes a jogar, o time de Abel Ferreira fez um bom jogo para um início de temporada e derrotou por 2 a 0 a Portuguesa, que se tornou bilionária recentemente ao ser transformada em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e faz planos ambiciosos, de voltar à elite nacional em poucos anos. São 30 anos sem derrota para a equipe alviverde em estreias no Estadual.

O meia-atacante Maurício, um atleta não tão exuberante, mas quase sempre eficiente, foi o protagonista da partida ao marcar, com finalizações semelhantes, os dois gols que definiram o triunfo no Allianz Parque, um em cada tempo.

Foi bastante aceitável a estreia do tricampeão estadual. Mostrou velocidade, intensidade e sintonia mesmo na primeira partida da temporada, em que se espera muitas vezes o oposto desses atributos. Escalada com uma formação diferente, com cinco titulares - Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Richard Ríos e Estêvão -, a equipe funcionou. Não encantou, mas explorou as fraquezas da Portuguesa e conquistou a vitória sem ser muito acossada.