Guarani enfrenta Botafogo na estreia do Paulistão após queda para Série C e reformulação

Após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Guarani tenta alçar voos maiores em 2025. A estreia do time bugrino no Paulistão será diante do Botafogo, em partida marcada para esta quarta-feira, às 19h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time de Ribeirão Preto tem como objetivo mostrar que pode ser mais do que mero coadjuvante.

Depois da queda para a Série C, o Guarani reformulou o seu elenco e trouxe jogadores mais jovens. A média de idade dos 14 reforços anunciados é de 24 anos. Giva, ex-Santos, e Mateus Sarará e Nathan Camargo, ex-Grêmio, são os destaques. O técnico é Maurício Souza, ex-Red Bull Bragantino e Flamengo.

O Guarani perdeu os últimos cinco dos sete jogos que fez contra o Botafogo. O retrospecto, no entanto, é equilibrado. São 105 jogos, com 34 triunfos do time bugrino, 36 empates e 33 derrotas.