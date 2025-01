Djokovic avança no Aberto da Austrália e quebra recorde de Federer

A marca é apenas mais uma na extensa lista de recordes que o sérvio vem acumulando ao longo dos últimos anos. Djokovic é o dono do maior número de títulos de Grand Slam, com 24 no total, superando o espanhol Rafael Nadal (22) e o próprio Federer (20). O sérvio passou mais tempo na liderança do ranking (428) e também detém o maior número de finais de Major (37), seis a mais que o recorde anterior, que pertencia ao suíço.

E a tendência é que Djokovic amplie suas marcas uma vez que seus maiores rivais já se aposentaram, nos últimos anos. No Aberto da Austrália, ele poderá acumular a marca de 100 vitórias se alcançar a semifinal. No momento, soma 96 triunfos. Ele busca o 11º título, sendo que o 10º já é um recorde no primeiro Grand Slam da temporada.

O novo triunfo do sérvio veio na madrugada desta quarta, sobre o português Jaime Faria, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (4/7), 6/3 e 6/2. A partida contra o rival de 21 anos, que veio do qualifying e é o 125º do ranking, foi interrompida brevemente pela chuva, o que exigiu o fechamento do teto retrátil da quadra central do complexo.

Ao contrário da sua partida de estreia, Djokovic fez um bom começo de partida. Dominou com facilidade o set inicial, mas oscilou na segunda parcial. E reagiu bem nos dois sets seguintes. O sérvio terminou a partida com menos bolas vencedoras do que o adversário: 33 a 38. Mas cometeu menos erros não forçados: 33 a 52. A partida teve duração de 3 horas.

Na terceira rodada, Djokovic vai enfrentar o checo Tomas Machac, de 24 anos, atual 25º do mundo. Ele avançou ao derrotar o americano Reilly Opelka por 3/6, 7/6 (7/1), 6/7 (5/7), 7/6 (7/4) e 6/4. Será o terceiro confronto entre os dois tenistas, sendo que Machac já venceu o sérvio no ano passado, na semifinal do Torneio de Genebra, no saibro. Em 2023, o ex-número 1 do mundo levou a melhor em Dubai, na quadra dura.

ALCARAZ APLICA "PNEU"