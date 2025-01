Corinthians e Palmeiras decidem seus destinos na 3ª fase da Copa São Paulo

Palmeiras e Sport se enfrentam na Arena Barueri, às 18h30. O bicampeão da Copinha passou na liderança do Grupo 19, mas contra o Referência-SP, o desafio não foi tão tranquilo. A classificação aconteceu com uma vitória apertada, por 2 a 1. O Sport trilhou uma trajetória semelhante, e na fase anterior, a vaga foi conquistada no sufoco. Depois de um empate por 0 a 0, o clube pernambucano passou pelo Oeste apenas nas disputas de pênaltis.

Às 19h15, o Corinthians buscará se manter vivo na luta pelo 12º troféu de Copa São Paulo jogando contra o Vila Nova-GO, em Santo André. O Corinthians chegou ao mata-mata ao avançar em segundo do Grupo 27, e na 2.ª fase, a vitória por 1 a 0 sobre o Falcon-SE foi suficiente, apesar de ter preocupado o torcedor. O time alvirrubro chega para esta partida justamente depois de bater o Santo André por 1 a 0, equipe que venceu o alvinegro da capital na fase de grupos por 2 a 0.

O Vasco será o primeiro gigante a entrar em campo. Jogando no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, o time carioca receberá o Ceará, às 11h. Depois de passar na vice-liderança do Grupo 32, com três empates, o Vasco venceu pela primeira vez apenas na 2.ª fase, ao bater o Juventus por 1 a 0. Já o Ceará chegou até aqui se destacando, e na última partida, goleou o XV de Piracicaba por 4 a 0.

Às 15h, em Guaratinguetá, será a vez do Grêmio. O clube gaúcho enfrenta o Goiás, depois de se classificar com alguma dificuldade diante do Marcílio Dias-SC na 2ª fase, vencendo pelo placar mínimo, 1 a 0. Do outro lado, a equipe goiana chega após eliminar na primeira rodada do mata-mata o Vitória da Conquista-BA nos pênaltis, depois de empatar no tempo normal por 1 a 1.

Completando os jogos da 3ª fase, Osasco Audax e Athletico-PR se enfrentam às 11h; Ituano e Fortaleza jogam às 15h; Flamengo-SP e Ibrachina-SP também duelam às 15h; e Zumbi-AL e Red Bull Bragantino concluem a rodada às 21h30.

A 55ª edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times foram divididos em 32 grupos na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata. Da 2ª fase à final, os classificados estão sendo decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.