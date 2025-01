Brasil estreia no Mundial de handebol vencendo a dona da casa Noruega

O Brasil estreou no Mundial masculino de handebol em grande estilo ao vencer a dona da casa Noruega de virada, por 29 a 26, nesta quarta-feira, em Oslo, pelo Grupo E da competição. Além dos noruegueses, o torneio também é sediado pela Croácia e pela Dinamarca.

A equipe da casa começou a partida em ritmo acelerado e em quatro minutos já vencia o Brasil por 4 a 0. O placar chegou a marcar 8 a 3 para os noruegueses, mas a equipe verde-amarela diminuiu a vantagem e foi para o intervalo perdendo por apenas dois gols.

A seleção brasileira empatou a partida a partir do meio do segundo tempo e virou o marcador faltando poucos minutos para o encerramento do jogo, mantendo a vantagem até o final. Haniel Langaro e Hugo Bryan foram os grandes destaques do Brasil com oito e seis gols, respectivamente, sendo os artilheiros do confronto.