Zubeldía projeta escalações do São Paulo, elogia Oscar e defende 'sair do conforto' nos EUA

"É impossível pensar num quarteto do São Paulo, o ano é grande, vamos nos modificando. O importante é que quem jogar responda", disse em coletiva no último domingo. No dia seguinte à entrevista, dois times foram esboçados em um "rachão": Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Ferreira; André Silva.

A outra formação teve Jandrei; Ferraresi, Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz; Alisson e Pablo Maia; Erick, Oscar e William Gomes; Calleri.

A tendência é cada uma das escalações, aparentemente mistas, jogue um tempo contra o Cruzeiro. Zubeldía vê em Oscar um jogador que pode variar entre jogar centralizado e ser uma opção aberta pelos lados. Na sua avaliação, o meia também serve como complemento a Luciano, que ficaria mais próximo do gol. O camisa 10 terminou 2024 como artilheiro da equipe, com 18 gols.

"Jogadores que trabalham sempre atrás da linha dos atacantes podem começar centralizados ou podem começar por uma banda para se atirarem por dentro, depende muito de quem é o rival, onde têm força física o rival. Esse tipo de jogador que busca os atacantes, nós não tínhamos. Tivemos com James em algum momento, mas Oscar pode se atirar pelo lado, por mais que comece centralizado, pode buscar a bola pelo lado, ou o contrário. A contratação dele tem a ver com essa flexibilidade que ele pode nos dar dentro de campo", elogia Zubeldía.

O São Paulo teve Luciano na função centralizada em boa parte de 2024. É possível desenhar um time em que Oscar e Lucas joguem no meio, adiantando Luciano como dupla de Calleri. Essa seria uma variação a mais para Zubeldía a partir do retorno do meia da China.

O técnico também ficou contente com a chegada de Enzo Díaz, recém contratado por empréstimo junto ao River Plate. Ele chega para assumir o vazio deixado por Welington, que deixou a equipe rumo ao Southampton. "Welington evoluiu muito. Sentimos muita falta. Então, é muito importante ter laterais de grande nível. Para ter uma equipe competitiva, o ideal é que os laterais também sejam", comentou o treinador, que contará com Wendell a partir da metade do ano.