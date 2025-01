Time alternativo do Botafogo garante a primeira vitória no Carioca diante da Portuguesa

Com a vantagem, os donos da casa não diminuíram a intensidade e seguiram tomando conta da partida. Sem meio de campo, a Portuguesa sofria para manter a posse de bola e pouco chegou ao gol alvinegro.

Na segunda etapa, a Portuguesa mudou o esquema tático e ganhou corpo dentro de campo. Equilibrando a partida, os visitantes chegaram a empatar a partida com Lohan, mas o gol foi anulado por impedimento. O lance acordou o Botafogo que quase ampliou com Newton, que parou em um milagre do goleiro Bruno.

Com mais qualidade, o time mandante encontrou nos contra-ataques o espaço para voltar a tomar conta da partida. Newton lançou Kayke, que cara a cara com o goleiro não desperdiçou. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a marcação. Matheus Nascimento chegou a fazer o terceiro, mas desta vez o impedimento foi confirmado. O que não fez falta e o Botafogo controlou a partida até o apito final.

O Botafogo volta a campo no sábado, às 16h30, diante do Sampaio Corrêa, no estádio Lourivaldão, em Saquarema. Já a Portuguesa atua no domingo, às 17h, contra o Madureira, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 PORTUGUESA