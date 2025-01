São Paulo vence Juventude por 1 a 0 em duelo apertado e avança na Copinha

Depois disso, o Juventude foi para cima, mas não conseguiu empatar. Apesar das oportunidades criadas, o conjunto gaúcho falhou nas finalizações e foi para o intervalo com a desvantagem no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu movimentado, com o Juventude fazendo pressão em busca do empate. Apostando nos contra-ataques, o time paulista levou perigo também com Ferreira, em um chute fora da área, mas Luiz Turatto brilhou com grande defesa.

Com o passar do tempo, o Juventude foi se desorganizando ofensivamente e foi pouco efetivo. Com o controle da partida, o São Paulo administrou o 1 a 0 e garantiu o sua permanência no torneio.