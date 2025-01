Santos é eliminado da Copa São Paulo nos pênaltis pela Ferroviária

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos está fora da disputa pelo tetracampeonato. Nesta terça-feira, os "Meninos da Vila" foram eliminados pela Ferroviária, num jogo muito intenso e que terminou empatado por 2 a 2, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Nos pênaltis, o time de Araraquara levou a melhor: 6 a 5.

O Santos foi melhor no primeiro tempo, quando abriu vantagem de dois gols. Mas a Ferroviária diminuiu o placar e foi melhor no segundo tempo, quando buscou o empate. Na disputa de pênaltis, muita emoção. Nas cinco cobranças, um chute perdido para cada lado: 4 a 4. Nas disputas alternadas, na sétima tentativa, a Ferroviária marcou com Matão e o Santos perdeu com João Alves, que bateu forte e por cima do travessão.

Na primeira fase, os dois times já tinham se encontrado pelo Grupo 7, com a liderança da Ferroviária ao vencer o Santos por 2 a 1 no confronto direto. O time de Araraquara agora segue atrás do seu primeiro título. Nas oitavas vai enfrentar o vencedor do confronto entre Guarani e Atlético-MG.