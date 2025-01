Próximo adversário de Fonseca já ganhou de Djokovic e Alcaraz e tem carreira de cantor

Fonseca, que eliminou o russo Andrey Rublev nesta terça-feira por 3 a 0, já enfrentou Sonego uma vez no circuito. E o brasileiro levou a melhor, no ano passado, no saibro do Torneio de Bucareste, na Romênia.

Contra os principais tenistas do circuito, Sonego já obteve vitórias de peso sobre Djokovic, no saibro do Masters 1000 de Roma, em 2021, e o espanhol Carlos Alcaraz, logo na segunda rodada do Aberto da Austrália do ano passado.

O italiano, contudo, é mais lembrado por uma controversa partida contra Nadal, em Wimbledon, em 2022. Sonego, que já foi o 21º do ranking, em 2021, alongou os gritos que solta a cada batida na bola durante o jogo. E fez o espanhol interromper a partida e se dirigir ao centro da quadra para reclamar contra os gritos. Ao fim da partida, Nadal pediu desculpas e disse que exagerou em sua reação.

Na Itália, Sonego faz parte do segundo escalão do tênis do país, que vem brilhando nas quadras nos últimos anos, principalmente com Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Atualmente, é o sétimo melhor tenista da Itália, de acordo com o ranking da ATP. Mesmo assim, ele fez parte da equipe que venceu a Copa Davis de 2023.

CARREIRA DE CANTOR