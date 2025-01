Paulistão tem canais de transmissão divulgados apenas na véspera da estreia

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou onde serão exibidos cada um dos jogos do Paulistão 2025. Como já estava acertado, TNT/Max, Record e CazéTV estarão entre os canais que exibirão o Estadual. Além disso, porém, a FPF aposta em um pacote premium exclusivo, com oferta mais completa de jogos.

O Paulistão+ terá 91 jogos, incluindo sete partidas das fases finais, e funciona como um hub agregador de outras plataformas. Compõem o pacote o UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre as transmissões da fase eliminatória. O Campeonato Paulista começa nesta quarta-feira, com a primeira das 12 rodadas da fase de grupos. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final, seguidas de semifinais e finais.