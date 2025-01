Liverpool sofre, mas empata com o Nottingham Forest e mantém boa vantagem no Inglês

Em um confronto emocionante, Liverpool e Nottingham Forest, a sensação do Campeonato Inglês, ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio City Ground. A equipe do técnico Arne Slot sofreu diante de seu único algoz na competição, mas conseguiu igualar o placar e ficou perto de virar nos minutos finais.

Com o resultado, o Nottingham Forest chegou a 41 pontos e subiu para a segunda colocação na competição, seis pontos atrás do adversário, que conseguiu manter uma boa vantagem sobre os concorrentes na liderança. Os anfitriões encerraram uma sequência de sete vitórias no campeonato.

Disposto a impedir nova derrota para a sensação do campeonato, única algoz da equipe nesta edição do Inglês, O Liverpool tomou a iniciativa e partiu para o ataque no primeiro tempo. Apesar do domínio do adversário, o Nottingham Forest foi certeiro. Aos 7 minutos, em sua primeira investida no ataque, Elanga acionou Chris Wood, que bateu rasteiro no canto esquerdo de Alisson para abrir o placar para os anfitriões.