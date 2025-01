Jogador do Sevilla é detido sob acusação de forçar cartões para favorecer amigos em apostas

O defensor integrou a seleção sub-21 da Espanha e recentemente renovou seu contrato com o Sevilla até 2029 com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (R$ 312 milhões). A Lazio tinha interesse em levá-lo à Itália.

A liga espanhola anunciou que pedirá para participar de qualquer investigação judicial do jogador. O Sevilla comunicou que está ciente da detenção e que acompanha a situação. Se futuramente Kike Salas for declarado culpado, poderá enfrentar sanções penais, como prisão por até três anos, e desportivas, como suspensão ou banimento do futebol.

O caso é semelhante ao do brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham e da seleção brasileira, investigado e acusado pela Federação Inglesa (FA) de ter forçado quatro cartões amarelos em jogos da sua equipe no Campeonato Inglês, entre 2022 e 2023, para influenciar o mercado de apostas, favorecendo, assim, amigos e familiares.

A investigação afastou o interesse do Manchester City, atual tetracampeão inglês, que estava disposto a contratá-lo. O meia terá uma audiência em março para se defender da acusação e, caso seja condenado no julgamento, poderá enfrentar uma suspensão mínima de seis meses ou até ser banido do futebol profissional.