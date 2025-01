Inter projeta 40 mil torcedores em amistoso com o México, no Beira-Rio

O Internacional disputará sua primeira partida no ano nesta quinta-feira, quase uma semana antes de fazer sua estreia no Campeonato Gaúcho, no dia 22. O primeiro jogo do ano será contra a seleção do México e o clube gaúcho projeta arquibancadas cheias no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A previsão é de contar com 40 mil torcedores no primeiro jogo do ano. Eles poderão conferir o novo gramado do estádio. "Vamos ter o gramado 85%, 90% do padrão do Beira-Rio. A torcida pode ficar tranquila que o jogo vai acontecer nas melhores condições. A gente espera ter o padrão tradicional do gramado do Beira-Rio no começo de fevereiro", afirmou Gabriel Nunes, vice-presidente de patrimônio do clube.

O clube espera repetir o bom desempenho da bilheteria ocorrido em 2015, quando o Inter iniciou o ano em amistoso com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na época, 35 mil torcedores compareceram ao confronto.