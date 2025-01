Dono do Lyon, Textor 'entra em guerra' com presidentes do PSG e da federação francesa

Não é só no Brasil que John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, se envolve em polêmicas. Dono também do tradicional Lyon, da França, o investidor norte-americano tem trocado acusações nos últimos dias com o presidente da federação local, Vincent Labrune, e com o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Francês e proibido de contratar reforços por dívidas que passam de R$ 600 milhões, Textor atacou as autoridades do futebol do País em entrevista à rádio RMC Sport.

"Quero ser claro. Nasser Al-Khelaifi diz a todos que está ajudando o futebol francês. Ele sabe que possui o clube mais rico do país e que as migalhas que deixa cair são uma forma de ajuda para futebol francês. Eu o convido a cumprir a lei europeia e a impedir que estes clubes recebam financiamento ilimitado de países estrangeiros enquanto todos os outros clubes franceses competem com o seu próprio capital", disse Textor sobre o dono do PSG, que também preside o beIN Media Group e o Qatar Sports Investments.