Bayer Leverkusen alcança a sétima vitória seguida e cola no líder Bayern de Munique no Alemão

Com um gol de falta marcado por Grimaldo, o Bayer Leverkusen conseguiu dois importantes objetivos nesta 17ª rodada do Campeonato Alemão ao vencer o Mainz por 1 a 0 nesta terça-feira: além de obter o sétimo triunfo seguido, a equipe está a um ponto do líder Bayern de Munique na competição (38 a 39).

A equipe de Munique entra em campo nesta quarta-feira pela competição, enfrenta o Hoffeinheim e tem a chance de voltar a aumentar a diferença para o segundo colocado na tabela.

O Mainz, que buscava uma aproximação junto aos líderes do torneio acabou estacionado na quinta colocação. A equipe permanece com 28 pontos após o revés e tenta a reabilitação na próxima rodada diante do Unión Berlin no domingo. Um dia antes, o Bayer tenta manter o embalo diante do Borussia Monchengladbach.