Arsenal confirma lesão e Gabriel Jesus vai passar por cirurgia no joelho

A direção do Arsenal confirmou nesta terça-feira que Gabriel Jesus vai precisar passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. O atacante brasileiro se machucou no clássico com o Manchester United, no domingo, e acabou sofrendo uma lesão no ligamento cruzado anterior. O clube não revelou o tempo de recuperação do atleta.

"Depois de ser substituído durante a partida contra o Manchester United no domingo, Gabriel Jesus foi submetido a extensas avaliações, exames e análises de especialistas que confirmaram que ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Gabby será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e logo iniciará seu programa de recuperação e reabilitação", informou o Arsenal, em comunicado.

O clube inglês não apresentou estimativas de retorno do jogador, que tem passagens pela seleção brasileira. Mas ele deve perder o restante da temporada europeia e pode ficar fora também do início da próxima, a partir de agosto. "Continuaremos a manter todos informados sobre a recuperação de Gabby, com todos no clube totalmente focados em apoiar Gabby para garantir que ele volte à plena forma física o mais rápido possível", disse o clube.