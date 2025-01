Santos oficializa a contratação de Thaciano, um dos queridinhos de Pedro Caixinha nos treinos

Demorou, mas finalmente o Santos oficializou a contratação do meia-atacante Thaciano. O reforço chegou do Bahia, já vinha treinando faz alguns dias e é um dos queridinhos do técnico Pedro Caixinha nas atividades. O técnico sempre aparece conversando com o experiente jogador.

"Thaciano está de volta ao Santos Futebol Clube! Artilheiro do Bahia na última temporada, com 15 gols, o meia-atacante foi adquirido em definitivo, assinou contrato até o fim de 2028 e busca realizar o sonho de atuar em alto nível com a camisa do Peixe", informou o clube.

O jogador teve uma breve passagem pelo Santos entre 2016, quando chegou para a equipe B, e em 2017, ano no qual acabou promovido aos profissionais, mas acabou não entrando em campo em jogos oficiais - entrou no segundo tempo da goleada por 5 a 1 sobre o Kenitra, de Marrocos, no Pacaembu, em amistoso disputado em janeiro de 2017, antes de retornar ao Boa Esporte.