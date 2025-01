Santos anuncia a contratação por empréstimo do lateral-direito Léo Godoy

O Santos anunciou nesta segunda-feira a chegada de mais um reforço para a temporada 2025. O lateral-direito argentino Léo Godoy, de 28 anos, acertou a sua transferência e fica no clube por empréstimo até o fim do ano.

O atleta estava no Athletico-PR e vem para disputar a posição com JP Chermont, Aderlan e Hayner. Com perfil ofensivo, o jogador se encaixa na filosofia apresentada pelo treinador português Pedro Caixinha, que chegou ao Santos exaltando a tradição ofensiva que a diretoria do clube quer de volta.

Natural de Concórdia, na Argentina, ele começou a carreira no Atlético Rafaela, em 2015. Com uma breve passagem pelo Talleres, o defensor ganhou destaque no cenário nacional a partir de seu ingresso no Estudiantes, em 2021.