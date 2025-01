'Pode demorar 6 meses ou 2 anos, mas João Fonseca vai se meter entre os melhores', diz Meligeni

Os elogios a João Fonseca, prestes a estrear na chave principal do Aberto da Austrália, em duelo com o russo Andrey Rublev, vêm de todos os lados. De Andy Roddick a Boris Becker, ambos ex-número 1 do mundo, o nome do brasileiro tem sido citado sempre acompanhado de elogios no universo do tênis. Fernando Meligeni, ex-top 25 e hoje comentarista da ESPN, faz coro aos entusiastas do astro carioca de 18 anos, mas não dispensa a dose de cautela necessária na hora de analisar um esporte que envolve tantas variáveis.

Ter Fonseca entre os melhores tenistas do mundo é um sonho muito possível para o tênis brasileiro. Meligeni vê isso acontecendo em algum momento no futuro próximo, mas entende que pode ser necessário esperar mais um pouco para colher esse fruto e alerta que imprevistos podem ocorrem no caminho.

"Lógico, é natural olhar para o jogo dele e falar que ele pode ascender rapidamente. Mas quem esteve lá mesmo, sabe que uma derrota tira confiança. Você perde três, quatro jogos, e, então, a ideia de que você seria top 50... você começa a jogar mal três, quatro torneios, dá uma duvidada. Ou você ganha do Rublev, estava em pensando ser 100, mas agora é 60, 40, até 20 e não sabe para onde vai. É muito relativo", disse ao Estadão.