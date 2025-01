Patrocinadora do zagueiro Sergio Ramos publica vídeo com música da torcida do Atlético-MG

A marca japonesa de equipamentos esportivos Mizuno, patrocinadora do zagueiro Sergio Ramos, fez uma publicação curiosa em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira. Ao anunciar um novo modelo de chuteira, a empresa postou um vídeo com imagens do defensor e uma trilha sonora da torcida do Atlético-MG de fundo.

"Vamos Galo, ganhar o Brasileiro. E vamos, vamos Galo, ganhar o Brasileiro. Vamos Galo", diz a música ouvida no vídeo publicado pela Mizuno. A postagem causou alvoroço entre torcedores do Atlético, que comentaram sobre uma possível transferência do jogador espanhol para o time de Belo Horizonte.

Atualmente sem clube, Sergio Ramos tem sido especulado em diferentes destinos nos últimos meses, inclusive no Brasil. O Corinthians admitiu ter conversado sobre a contratação do ídolo do Real Madrid durante o segundo semestre de 2024 e o Cruzeiro, rival do Atlético, também teria aberto negociações com o defensor.